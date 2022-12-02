Центробанк Азербайджана запустил систему эмиссии ценных бумаг
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Центральный банк Азербайджана (ЦБА) запустил систему эмиссии ценных бумаг.

Как сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на ЦБА, основной цельюэтой системы является создание гибких финансовых возможностей на рынке путем расширения применения электронных услуг на рынке капитала и повышения доступности рынка по цифровым каналам.

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