Центробанк Азербайджана запустил систему эмиссии ценных бумаг

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) запустил систему эмиссии ценных бумаг.

Как сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на ЦБА, основной цельюэтой системы является создание гибких финансовых возможностей на рынке путем расширения применения электронных услуг на рынке капитала и повышения доступности рынка по цифровым каналам.

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