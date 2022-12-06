Хорошая новость для пенсионеров

8 декабря предусмотрена выплата пенсий по городам Баку и Сумгайыт, а также по Абшеронскому району.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном фонде социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения.

Пенсии лиц, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение, будут выплачиваться в этом месяце по графику.