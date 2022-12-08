https://news.day.az/economy/1517715.html Сформирован новый состав Общественного совета при Агентстве Азербайджана по развитию МСБ - ФОТО
Сформирован новый состав Общественного совета при Агентстве Азербайджана по развитию МСБ - ФОТО
Завершились выборы в связи с формированием нового состава Общественного совета при Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса.
Об этом, как сообщает в четверг Day.Az, написал в Twitter председатель правления агентства Орхан Мамедов.
"Желаю успехов новым членам Совета. Считаю, что наше сотрудничество будет иметь важное значение для обеспечения удовлетворенности предпринимателей и общественного участия в работе Агентства по развитию малого и среднего бизнеса", - говорится в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре