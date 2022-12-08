Сформирован новый состав Общественного совета при Агентстве Азербайджана по развитию МСБ

Завершились выборы в связи с формированием нового состава Общественного совета при Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az, написал в Twitter председатель правления агентства Орхан Мамедов.

"Желаю успехов новым членам Совета. Считаю, что наше сотрудничество будет иметь важное значение для обеспечения удовлетворенности предпринимателей и общественного участия в работе Агентства по развитию малого и среднего бизнеса", - говорится в публикации.