https://news.day.az/economy/1518007.html В Азербайджане утвержден бюджет Фонда страхования от безработицы на 2023 г.
В Азербайджане утвержден бюджет Фонда страхования от безработицы на 2023 г.
Проект бюджета Фонда страхования от безработицы в Азербайджане на 2023 год обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) в третьем чтении, передает Day.Az.
После обсуждений проект был вынесен на голосование и одобрен в третьем чтении.
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