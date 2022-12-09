В Азербайджане утвержден бюджет Фонда страхования от безработицы на 2023 г.

Проект бюджета Фонда страхования от безработицы в Азербайджане на 2023 год обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) в третьем чтении, передает Day.Az.

После обсуждений проект был вынесен на голосование и одобрен в третьем чтении.

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