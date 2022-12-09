Азербайджан досрочно выкупил евробонды на сумму $350 млн

Завершена сделка по досрочному выкупу части (в размере 350 млн долларов) торгуемых с 30 ноября по 12 декабря 2022 года Агентством по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при министерстве финансов государственных облигаций (евробондов) Азербайджанской Республики, которые планировалось погасить в 2024 году, на 1 млрд 250 млн долларов.

Об этом сообщили в пятницу Day.Az в министерстве финансов Азербайджана.

Было отмечено, что номинированные в иностранной валюте облигации были выкуплены по цене ниже номинальной.