https://news.day.az/economy/1520123.html Названо число госструктур, интегрированных в "правительственное облако" в Азербайджане в 2022 г.
Названо число госструктур, интегрированных в "правительственное облако" в Азербайджане в 2022 г.
В 2022 году в "правительственное облако" в Азербайджане были интегрированы 26 государственных структур.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказала сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Инара Велиева.
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