Названо число госструктур, интегрированных в "правительственное облако" в Азербайджане в 2022 г.

В 2022 году в "правительственное облако" в Азербайджане были интегрированы 26 государственных структур.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказала сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Инара Велиева.