Нефть слабо подорожала

Мировые цены на нефть во вторник утром немного растут, рынки оценивают перспективы роста спроса на этот вид сырья в Китае. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,18%, до 79,94 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,37%, до 75,66 доллара.

Стоимость нефти немного растет, в то время как рынки оценивают заявления высших государственных лиц Китая о том, что восстановление и расширение потребления нефти должно "стать приоритетом" в 2023 году.

Также на все финансовые рынки, в том числе фьючерсные, влияет монетарная политика основных мировых регуляторов. Так, ранее во вторник ЦБ Японии оставил учетную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, при этом расширив интервал целевой доходности гособлигаций. А в самом Китае центробанк также сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - на уровне 3,65%.