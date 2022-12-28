В Азербайджане автоматизируется сеть гидрологических наблюдений

Автоматизируется сеть гидрологических наблюдений.

Об этом сегодня сообщил Trend заместитель начальника Национальной службы гидрометеорологии Азербайджана Рафиг Вердиев, передает Day.Az.

По его словам, на территории страны имеется 86 пунктов гидрологического наблюдения для мониторинга показателей качества трансграничных и местных рек и 68 пунктов для оценки состояния водных ресурсов.

Замначальника сообщил, что за последние 2 года в нашей стране установлено 40 автоматических гидрологических станций для измерения расхода и уровня воды. В частности, на территории Восточного Зангезура и Карабахского экономического района установлены 11 автоматических гидрологических станций, 4 из которых оснащены датчиками для контроля качества воды в трансграничных реках, поступающей из Армении в автоматическом режиме.

"Информация, поступающая непрерывно с автоматических станций, визуализируется в Ситуационном центре Национальной службы гидрометеорологии, составляются оперативные прогнозы и подготавливаются данные", - отметил он.

По словам представителя службы, ожидается, что к 2026 году количество автоматизированных пунктов наблюдения увеличится до 55. Это позволит системе раннего предупреждения, созданной в ближайшие годы для дальнейшего повышения эффективности гидрометеорологической деятельности, функционировать в соответствии с современными требованиями.