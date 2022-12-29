Трудовые договоры в Азербайджане будут подписываться в электронном виде
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Подписание трудовых договоров в Азербайджане будет осуществляться электронным путем.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил директор Центра цифровых инноваций DOST (DOST RİM) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Кянан Акберов.

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