https://news.day.az/economy/1524108.html Трудовые договоры в Азербайджане будут подписываться в электронном виде
Трудовые договоры в Азербайджане будут подписываться в электронном виде
Подписание трудовых договоров в Азербайджане будет осуществляться электронным путем.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил директор Центра цифровых инноваций DOST (DOST RİM) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Кянан Акберов.
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