Импортируемая в Азербайджан продукция может подешеветь
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Рассмотрение в течение одного дня обращения (декларации), поступившего в таможенный орган в связи с осуществлением пропуска импортируемых в Азербайджан товаров, может привести к снижению цен на импортируемую продукцию.

Об этом сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, передает Day.Az.

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