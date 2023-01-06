https://news.day.az/economy/1525906.html Импортируемая в Азербайджан продукция может подешеветь
Импортируемая в Азербайджан продукция может подешеветь
Рассмотрение в течение одного дня обращения (декларации), поступившего в таможенный орган в связи с осуществлением пропуска импортируемых в Азербайджан товаров, может привести к снижению цен на импортируемую продукцию.
Об этом сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, передает Day.Az.
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