ЦБ внедрила для граждан функцию онлайн-доступа к кредитной истории

На портале электронных услуг Центрального банка Азербайджана (ЦБА) внедрена новая функция, позволяющая гражданам получать информацию о своей кредитной истории из Централизованной системы кредитного реестра (MKRS).

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на ЦБА, расширение финансовой инклюзивности в Азербайджане, а также повышение качества предоставляемых населению государственных услуг, повышение прозрачности и подотчетности находятся в центре постоянного внимания Центрального банка.

"В "Национальном плане действий по продвижению Открытого правительства на 2020-2022 годы", утвержденном Распоряжением Президента Азербайджана от 27 февраля 2020 года № 1859, говорится о мерах, определенных Центральным банком, а также о внесении улучшений в соответствующей области, связанных с индикатором "финансовые услуги" проекта "Благоприятная бизнес-среда" на 2022-2023 годы - обеспечивается выполнение целей, определенных в дорожной карте по годам. В рамках проводимой работы в этой области с целью организации доступа граждан к информации, относящейся к централизованной системе кредитного реестра (MKRS), находящейся в распоряжении Центрального банка, на портале электронных услуг Центрального банка создана и с 10 января текущего года введена в эксплуатацию соответствующая функционал. Таким образом, граждане получили доступ к информации на сайте https://accr.e-cbar.az посредством ASAN Login", - говорится в сообщении ЦБА.

ЦБА отмечает, что в целях облегчения доступа населения и субъектов бизнеса к финансовым ресурсам и обеспечения широкого использования новых финансовых инструментов в стране Центральным банком планируется непрерывное осуществление мероприятий в этой сфере.