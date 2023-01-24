Азербайджан и Узбекистан намерены расширить сотрудничество в нефтегазовой сфере
Азербайджан и Узбекистан планируют активизировать сотрудничество в нефтегазовом и химическом секторах.
Об этом сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на пресс-службу Президента Узбекистана.
Данный вопрос обсуждался на встрече министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым на полях 26-го заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Узбекистане.
В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства в различных областях и отметили важность реализации договоренностей на самом высоком уровне.
Стороны также подчеркнули рост взаимной торговли, реализацию проектов сотрудничества по производству автомобилей, а также создание хлопкотекстильных и шелководческих кластеров.
Кроме того, глава МИД Азербайджана и Президент Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных и региональных структур, таких как Организация тюркских государств, Движение неприсоединения и Организация экономического сотрудничества (ОЭС).
По итогам переговоров стороны договорились ускорить процесс разработки крупных проектов в нефтегазовом и химическом секторах, а также создать совместный инвестиционный фонд.
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