https://news.day.az/economy/1531924.html Состоятся обсуждения экологического состояния Карабахского экономического района
Состоятся обсуждения экологического состояния Карабахского экономического района
Состоятся обсуждения экологического состояния Карабахского экономического района Азербайджана.
Как сообщает в четверг Day.Az, этот вопрос включен в план работы весенней сессии парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии.
В план работы также включены обсуждения по исполнению закона о возобновляемых источниках энергии в рамках национальных приоритетов.
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