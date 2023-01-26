Состоятся обсуждения экологического состояния Карабахского экономического района Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az, этот вопрос включен в план работы весенней сессии парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии.

В план работы также включены обсуждения по исполнению закона о возобновляемых источниках энергии в рамках национальных приоритетов.

Новость обновляется