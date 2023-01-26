Азербайджан и IFC обсудили развитие финансового рынка

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов встретился с региональным директором IFC по Европе Раной Карадшех и сопровождающими ее руководителями офисов IFC по Южно-Кавказскому региону и Азербайджану.

Об этом сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на министерство финансов.

На встрече была отмечена важность проектов финансово-технической поддержки со стороны Международной финансовой корпорации по проектам возобновляемых источников энергии, а также в областях улучшения инвестиционного климата, конкурентоспособности сельского хозяйства и доступа к финансовым ресурсам, корпоративного управления, развития малого и среднего предпринимательства, финансового рынка, государственно-частного партнерства, морской ветроэнергетики.

Карадшех положительно оценила проделанную в стране работу по обеспечению макроэкономической и финансовой стабильности, проведенные реформы и поделилась мнением о направлениях расширения сотрудничества IFC с Азербайджаном.