«Азтелеком» начал обеспечивать Шекинское село Кичик-Дахна высокоскоростным интернетом по технологии GPON

ООО "Азтелеком" начало предоставление широкополосных услуг на основе технологии GPON в Шекинском селе Кичик-Дахна.

Реализация проекта расширения сети "Азтелеком" с внедрением новых технологий в жилом массиве началась в октябре 2021 года. Все старые внутрисельские столбы связи в сети были заменены на новые, вместо физических кабелей проложены оптоволоконные кабели. Взамен станции TDM с ограниченными техническими возможностями введен в эксплуатацию терминал оптической линии (OLT) с IP-мультимедийной системой монтажной емкостью 6144. Во всех кварталах и улицах села Кичик-Дахна проложена оптоволоконная кабельная сеть, возле домов установлены оптические распределительные коробки в соответствии с техническими нормами расстояния.

Согласно официальной статистике, в селе Кичик-Дахна насчитывается 2800 домохозяйств. В течение сентября-декабря 2022 года 869 абонентов существующей станции TDM были переведены на станцию ​​OLT, а в квартирах 450 жителей села проведены новые телефонные и интернет-линии. В настоящее время в селе количество пользователей GPON составляет 1319.

В селе Кичик-Дахна для каждого домохозяйства имеются технические возможности для подключения к сети GPON на основе договора.

С внедрением новой технологии GPON абонентам предлагаются более высокоскоростные интернет-пакеты (от 30 Мбит/с до 100 Мбит/с). Эти пакеты нижеследующие:

• интернет

• интернет+телефония

• интернет+телевидение

• интернет+телефония+телевидение

Стоимость услуг варьируется от 18 до 54 манатов, в зависимости от выбранного тарифа и требований пользователя.

Для подключения к услугам граждане могут позвонить на "горячую линию" 170 "Азтелеком", обратиться в территориальный отдел обслуживания (адрес: г. Шеки, улица М.А.Расулзаде, 156а), позвонить по телефонным номерам (024) 244 18 90, (024) 244 18 99, (024) 244 90 54), а также подать заявку посредством официального сайта учреждения.