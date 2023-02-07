Компания SOCAR AQS по управлению комплексными услугами по бурению и обслуживанию скважин впервые в своей истории представила в Азербайджане современную буровую установку производства международной компании для реализации услуг по наземному бурению.

Такое внедрение основано на многолетнем опыте SOCAR AQS в области применения новейших технологий и новых методов управления для реализации сложных проектов и операций для клиентов, как в пределах страны, так и за рубежом.

Осуществление наземных буровых операций имеет важное значение для энергетической промышленности и экономики Азербайджана. Так, при помощи указанной установки, наряду с новыми проектами по бурению, возможна добыча нефтегазовых запасов на месторождениях, находящихся в длительной эксплуатации, за счет бурения дополнительных скважин. Также бурение поисково-разведочных скважин на участках, требующих исследования по сегодняшний день, будет более благоприятным с точки зрения геологии.

Генеральный директор компании SOCAR AQS Самир Моллаев отметил: "Внедрение новой техники и технологий в буровой отрасли положительно скажется на бурении скважин с большим отклонением, отборе и анализе проб керна, проведении геолого-геофизических исследований и модели разработки месторождения".

Компания SOCAR AQS, обладающая 15-летним опытом и реализовавшая бурение более 140 скважин, продолжит свою успешную деятельность, внедряя инновационные подходы в буровой отрасли страны, а также предоставляя безопасные и надежные решения.

Компания SOCAR AQS - это компания по управлению комплексными услугами по бурению и обслуживанию скважин, созданная в 2007 году в рамках договора между Государственной Нефтяной Компанией Азербайджанской Республики (SOCAR), компанией Nobel Energy и ООО"AbsheronQazma" (AQS).

SOCAR AQS является членом Международной Ассоциации Буровых Подрядчиков (IADC) с 2009 года и осуществляет деятельность в полном соответствии со всеми применимыми международными стандартами.