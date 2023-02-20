Товарооборот между ЕС и Азербайджаном вырос до рекордно высокого уровня

Евросоюз стал главным торговым партнером Азербайджана в 2022 году.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом на своей странице в Facebook написал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко.

"Только что получил последнюю статистику: на ЕС приходятся 52 процента внешней торговли Азербайджана. 65,6 процента экспорта приходятся на рынок ЕС. Самый высокий уровень за всю историю", - пишет посол.

Отметим, что товарооборот между Азербайджаном и европейскими странами в январе-декабре 2022 года превысил 27,3 миллиарда долларов.

За 15 лет функционирования представительства ЕС в Азербайджане ЕС реализовано около 400 проектов на сумму 224 миллиона евро. В Азербайджане экспертами, государственными учреждениями стран-членов ЕС и правительственными учреждениями Азербайджана было совместно реализовано более 50 твининг-проектов.