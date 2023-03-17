Все больше стран могут получить азербайджанский газ через IGB

Источник: Агентство международной информации Trend

Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) может обеспечить безопасный маршрут для поставок газа в различные страны.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend исполнительный директор оператора интерконнектора ICGB Теодора Георгиева, передает Day.Az.

"Свободные мощности IGB доступны на двух европейских платформах и открыты для всех заинтересованных грузоотправителей, которые соблюдают соответствующие правила. Благодаря существующей инфраструктуре, включая Трансбалканский газопровод, IGB может обеспечить безопасный маршрут диверсифицированных поставок газа для стран региона, таких как Молдова и Украина", - сказала она.

Георгиева отметила, что вопрос об использовании этого маршрута газоснабжения не зависит от ICGB как оператора системы передачи.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

С начала текущего отопительного сезона интерконнектор обеспечивает около 1/3 зимнего потребления природного газа в Болгарии. IGB является первым маршрутом для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, гарантируя повышенную безопасность поставок и внося значительный вклад в конкуренцию на рынке природного газа, что является предпосылкой для оптимизации цен для предприятий и бытовых потребителей в стране.

В то время как поставки 1 миллиарда кубометров в год по контракту с Азербайджаном являются основой проекта, у IGB есть долгосрочные мощности, забронированные и другими грузоотправителями. Большинство из них совершенно новые для болгарского рынка. Интерконнектор Греция-Болгария получит доступ к нескольким источникам газа в 2024 году.