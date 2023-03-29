Ограничивается ввоз в Азербайджан некоторых легковых автомобилей
Принято постановление, ограничивающее ввоз на территорию Азербайджана легковых автомобилей с более чем 10-летним сроком с даты производства.
Как сообщает в среду Day.Az, согласно разъяснению к постановлению Кабинета министров №94, основными целями данного постановления являются защита жизни и здоровья людей, окружающей среды, снижение количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух автотранспортными средствами, поддержка улучшения экологической ситуации. Согласно постановлению, будет ограничен ввоз на территорию Азербайджанской Республики легковых автомобилей, возраст которых превышает 10 лет от даты выпуска.
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