Госбюджет Азербайджана может быть исполнен с профицитом в 2023 г.

В 2023 году минфином Азербайджана запланировано сокращение дефицита бюджета, фактически бюджет может быть исполнен с профицитом.

Об этом сказала в субботу Trend заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Гульнара Хайдаршина, передает Day.Az.

По ее словам, фискальная политика Азербайджана в 2023 г. будет более консервативной, чем на пике пандемии, когда для восстановления экономики требовались масштабные бюджетные стимулы.

"В 2023 г. планируется сокращение дефицита до 2,4% ВВП с 3,6% ВВП и 4,1% ВВП (плановый уровень) в 2022 г. и 2021 г. Отметим, что бюджет на 2023 г. сверстан, исходя из консервативного прогноза цены на нефть в 50 долл./барр. При этом, несмотря на снижение до 78 долл./барр. на возросших рисках банковской системы США, цена на нефть марки Brent остается в 1,6 раза выше заложенного в бюджет уровня. По нашим оценкам, даже при сохранении цены на нефть у этих уровней до конца года бюджет Азербайджана может быть исполнен с профицитом порядка 1% ВВП",- сказала она.

Отметим, что по данным Госкомитета по статистике Азербайджана, в январе-феврале 2023 года доходы госбюджета превысили 5,877 миллиарда манатов, что на 27,1 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Расходы госбюджета достигли 3,66 миллиарда манатов, что на 36,3 процента превышает показатель января-февраля 2022 года.

Таким образом, на конец февраля 2023 года в госбюджете образовался профицит в размере 2,217 миллиарда манатов.