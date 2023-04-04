Северная Македония получит доступ к азербайджанскому газу

Источник: Агентство международной информации Trend

Строительство интерконнектора между Северной Македонией и Грецией для получения доступа к азербайджанскому газу планируется завершить в 2025 году.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявила госсекретарь Министерства экономики Северной Македонии Размена Чекич-Дуровик, передает Day.Az.

"Подготовлено исследование по оценке воздействия проекта газового интерконнектора Северная Македония-Греция на окружающую среду, и все соответствующие процедуры завершены. Также есть решение Министерства окружающей среды и территориального планирования. Базовый проект завершен и проработан. В сентябре 2022 года греческий партнер по проекту завершил рыночное тестирование перед объявлением окончательного инвестиционного решения", - сказала она.

Размена Чекич-Дуровик отметила, что ожидается подписание соглашения между греческой DESFA и АО NOMAGAS в 2023 году.

"Соглашение о финансировании строительства подписано с Европейским инвестиционным банком (EIB), который обеспечит финансирование 50 процентов стоимости проекта. А 20 процентов стоимости строительства проекта будет финансироваться из средств для софинансирования инфраструктурных проектов, утвержденных в рамках Инвестиционной структуры Западных Балкан (WBIF). Остальные 30 процентов стоимости проекта будет финансироваться ЕБРР", - пояснила госсекретарь.

Она отметила, что в начале 2023 года была подготовлена тендерная документация на строительство, строительный надзор и управление в соответствии с правилами EIB.

"До конца 2023 года планируется выбрать подрядчиков для строительства. Строительство газового интерконнектора планируется завершить в 2025 году и диверсифицировать поставки природного газа в страну за счет поставок газа с ТАР, терминалов СПГ и т. д.", - добавила Размена Чекич-Дуровик.

Отметим, что Азербайджан начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору 31 декабря 2020 года. По Трансадриатическому газопроводу (TAP), европейскому участку Южного газового коридора, с начала коммерческой эксплуатации было поставлено в общей сложности 22 миллиарда кубометров газа. В этом году Азербайджан планирует экспортировать в Европу 12 миллиардов кубометров газа.