Азербайджан планирует отказаться от бумажных страховых полисов

До конца 2023 года в Азербайджане планируется полностью отказаться от бумажных страховых полисов.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az, сказал исполнительный директор Бюро обязательного страхования Азербайджана Рашад Ахмедов.

По его словам, в ближайшие два месяца планируется отказаться от бумажных страховых полисов по недвижимому имуществу.

"По другим видам страхования также ведутся соответствующие работы и ожидаем, что к концу 2023 года мы сможем отказаться от бумажных страховых полисов", - сказал он.

Ахмедов добавил, что страховые полисы "Зеленая карта" будут продолжаться выдаваться в бумажной форме.

Напомним, что по состоянию на первое января 2023 года общий объем активов СК Азербайджана составил 1,455 миллиарда манатов (рост за год на 18,8 процента). Объем обязательств СК Азербайджана составляет порядка 1,027 миллиарда манатов.