Ускорение развития сельского хозяйства через использование данных и искусственного интеллекта
Использование большого количества данных в отрасли сельского хозяйства позволит ускорить развитие этого сектора.
Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал генеральный директор Agrodairy Ниязи Амирбеков в ходе мероприятия "GSMA Mobile 360 Eurasia 2023" в Баку.
По его словам, следующий этап развития сельхозсектора должен быть основан на искусственном интеллекте.
"Искусственный интеллект необходимо применять для быстрой и качественной обработки данных, а также принятия правильных решений. Необходимо также автоматизировать процессы сельского хозяйства и обеспечить интернет-соединение в производстве, чтобы добиться большей эффективности. Также считаю, что использование телекоммуникаций в секторе сельского позволит ускорить развитие отдаленных районов", - добавил Амирбеков.
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