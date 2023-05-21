Инвесторы предпочли биткоин доллару

Зарубежные инвесторы предпочтут биткоин доллару в случае возможного дефолта в США по своему госдолгу. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные собственного опроса Bloomberg Markets Live Pulse.

Согласно данным опроса, более половины респондентов считают, что неспособность американского правительства расплатиться по долгам нанесет значительный ущерб доллару как глобальной мировой валюте.

Поэтому инвесторы предпочтут биткоин доллару как средству сбережения капитала в случае дефолта США по госдолгу. Об этом заявили 7,8% профессиональных и 11,3% розничных инвесторов. На доллар же будут полагаться 7,8% и 10,2% из указанных групп инвесторов соответственно.

В публикации указали, что самым популярным защитным активом стало золото, так как его выбрало почти половина опрошенных респондентов. На втором месте по популярности в случае дефолта оказались казначейские бумаги США, которые выбрали около 15% опрошенных. Замыкает тройку лидеров - биткоин.