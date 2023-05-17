https://news.day.az/economy/1565031.html Caspian Agro вызвала высокий международный интерес
Caspian Agro вызвала высокий международный интерес
71% участников выставки Caspian Agro составляют международные компании.
Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на церемонии открытия выставки.
"Всего в выставках принимают участие более 400 компаний из более 30 стран. Кроме того, региональные группы из Беларуси, Грузии, Германии, Италии, России, Шри-Ланки и США будут представлены национальными стендами", - сказал он.
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