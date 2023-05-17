Caspian Agro вызвала высокий международный интерес

71% участников выставки Caspian Agro составляют международные компании.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на церемонии открытия выставки.

"Всего в выставках принимают участие более 400 компаний из более 30 стран. Кроме того, региональные группы из Беларуси, Грузии, Германии, Италии, России, Шри-Ланки и США будут представлены национальными стендами", - сказал он.

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