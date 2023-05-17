Азербайджан нацелен на модернизацию оросительных систем

Из используемых в Азербайджане оросительных систем пять процентов оснащены современным оборудованием управления.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в ходе панельной дискуссии в рамках 28-й Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности "InterFood Azerbaijan 2023" и 16-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки "Caspian Agro".

"Одна из наших основных целей - увеличить масштабы оснащения оросительных систем современным оборудованием управления", - сказал он.

Говоря о негативном влиянии глобального потепления на сельское хозяйство, Мамедов добавил, что с этой точки зрения очень важно правильное управление водными ресурсами.

Отметим, что 17-19 мая проходят 16-я Международная выставка сельскохозяйственной продукции, 28-я выставка Международной пищевой промышленности и 14-я Международная выставка гостинично-ресторанного бизнеса