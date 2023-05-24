Специальная сессия "Бакинской энергетической недели" пройдёт в Нахчыване.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал пресс-секретарь Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Орхан Гусейнов в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящим 28-й Международной выставке по нефти и газу Каспия, 11-й Международной выставке по энергетике и возобновляемым источникам энергии и 20-я Международной выставке по транспорту, транзиту и логистике.

По его словам, специальная сессия в Нахчыване пройдёт под названием "Нахчыван и Восточный Зангезур: потенциал зеленой энергии".

"Нахчыван и Восточный Зангезур имеют огромный потенциал в выработке зеленой энергии и мы нацелены на представление этого потенциала международным игрокам. Считаю, что проведение этих мероприятий является отличной платформой для продвижения возможностей этого региона Азербайджана и ожидаем достижения новых соглашений", - добавил он.

Отметим, что с 31 мая по третье июня в Баку пройдут 28-я Международная выставка по нефти и газу Каспия, 11-я Международная выставка по энергетике и возобновляемым источникам энергии и 20-я Международная выставка по транспорту, транзиту и логистике. 1-2 июня ожидается проведение 28-го Международного Бакинского энергетического форума.