Азербайджан занимает уникальное положение на пересечении ключевых евразийских транспортных маршрутов как с Севера на Юг, так и с Запада на Восток.

Об этом сказала в среду Trend заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Гульнара Хайдаршина, передает Day.Az.

"Транспортно-логистические пути, соединяющие Запад и Восток, Север и Юг, сходятся на территории, где расположен Азербайджан. С одной стороны, Азербайджан находится в центре Транскаспийского транспортного маршрута. Этот проект, соединяющий запад и восток евразийского континента, реализуется совместно с Казахстаном, Турцией и Грузией. С другой стороны, Азербайджан занимает центральное положение на линии транспортного коридора "Север - Юг", ориентированного на развитии торговли со странами Южной Азии. При этом Азербайджан обеспечен всей необходимой транспортно-логистической инфраструктурой - авиационной, железнодорожной, трубопроводной и морской",- сказал она.

По словам Хайдаршиной, расширение транспортно-логистической инфраструктуры будет способствовать созданию новых производств, в том числе высокотехнологичных и расположенных близко к ключевым транспортным узлам.

"Хорошим примером является создание в 2019 г. карбамидного завода компании SOCAR в Сумгайытском химико-промышленном парке. Кроме того, на западе Азербайджана будет создано новое крупное предприятие по производству алюминиевой продукции. На первом этапе объем инвестиций составит 132 млн долл. Нельзя также забывать, что большие запасы нефти и газа в совокупности с близостью к транспортным коридорам повышают значимость Азербайджана в обеспечении евразийской энергетической безопасности", - добавила она.