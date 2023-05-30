Стартовала программа "МСП Карабаха"

В рамках программы "МСП Карабаха", организованной Агентством по развитию малого и среднего бизнеса и Государственным агентством занятости населения при министерстве труда и социальной защиты, которая будет осуществляться за счет грантовых средств, выделенных PASHA Holding, будут привлечены к тренингам лица из числа семей шехидов, ветеранов, участников войны и членов их семей.

Как сообщили Day.Az в агентстве, для них будут проведены необходимые тренинги по финансам и бухгалтерскому учету, управлению персоналом, менеджменту, продажам и маркетингу и т. д. для повышения их бизнес-знаний и навыков. Участники, успешно завершившие обучение, также будут привлечены к профессиональному обучению по выбранному ими направлению деятельности и получат необходимое оборудование в рамках программы самозанятости.

Всего в проекте будут задействованы 50 членов семей шехидов, ветеранов, участников войны и членов их семей из Баку, Шемахинского, Исмаиллинского и Шекинского районов.

В рамках проекта также предполагается создание 50 новых субъектов предпринимательства.