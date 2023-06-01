Министр промышленности Чехии подчеркивает важность Азербайджана для ЕС

Азербайджан сыграет важную роль в будущей архитектуре энергетической безопасности ЕС.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в четверг в ходе "Бакинской энергетической недели" министр промышленности Чехии Йозеф Сикела.

По его словам, сегодня Азербайджан как стратегический партнер и друг Европы увеличил экспорт природного газа в Европу.

"Мы уверены, что те запасы, которые Азербайджан имеет, в будущем будут также экспортированы в Европу. Мы уверены, что наша энергетическая безопасность будет обеспечена в том числе за счет азербайджанского газа", - сказал он.

Сикела напомнил, что на фоне российско-украинского конфликта газохранилища Европы практически полностью опустели, однако на сегодняшний день они заполнены более чем на 60 процентов.

"В этом есть также и большая роль Азербайджана, азербайджанского газа, которым сегодня пользуются граждане стран ЕС", - добавил он.