Помощник госсекретаря США побывал на Сангачальском терминале

Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт во время визита в Азербайджан посетил Сангачальский терминал для ознакомления с рабочим процессом.

Об этом Day.Az сообщили в пятницу в посольстве США в Азербайджане.

"Джеффри Пайетт отметил, что Азербайджан является важным партнером в области энергетической безопасности, энергетического перехода и эффективности", - подчеркивается в сообщении посольства.