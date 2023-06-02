https://news.day.az/economy/1569842.html Помощник госсекретаря США побывал на Сангачальском терминале - ФОТО
Помощник госсекретаря США побывал на Сангачальском терминале - ФОТО
Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт во время визита в Азербайджан посетил Сангачальский терминал для ознакомления с рабочим процессом.
Об этом Day.Az сообщили в пятницу в посольстве США в Азербайджане.
"Джеффри Пайетт отметил, что Азербайджан является важным партнером в области энергетической безопасности, энергетического перехода и эффективности", - подчеркивается в сообщении посольства.
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