Рост цен на нефть привел к значительному увеличению доходов страны

За пять месяцев от роста цен на нефть было получено 1,3 миллиарда манатов дополнительных доходов.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству и по труду и социальной политике во время обсуждения изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

Он добавил, что в Нефтяном фонде аккумулируется больше средств.