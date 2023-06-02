В Баку состоялся 1-й Каспийский международный транспортно-логистический форум.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Агентстве Азербайджана по развитию МСБ, форум состоялся 31 мая - 2 июня в рамках 20-й юбилейной Каспийской международной выставки транспорта, транзита и логистики - "Translogistica Caspian".

Мероприятие организовано министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана, Государственным таможенным комитетом Азербайджана, Агентством Азербайджана по развитию МСБ, ЗАО "Служба "Зеленый коридор", постоянным Секретариатом межправительственной комиссии TRACECA, Ассоциацией таможенных представителей и логистических компаний Азербайджана, Международной федерацией экспедиторских ассоциаций (FIATA), Международным институтом логистики и транспорта (CILT), Организацией сотрудничества железных дорог (OSJD) и Ассоциацией организаторов выставок Азербайджана (ASTA).

В форуме приняли участие представители государственных структур Азербайджана, международных организаций, транспортных ассоциаций, специалисты данной сферы и предприниматели.

Выступившие на мероприятии заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Натиг Ширинов, первый заместитель председателя правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Натиг Гасанов, вице-президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики Вугар Зейналов, генеральный секретарь TRACECA Асет Асавбаев обсудили перспективы превращения Азербайджана в центр, объединяющий международные логистические маршруты, а также перспективы транзита, оптимизацию логистических затрат, новые технологии и автоматизацию в современной логистике, деятельность МСБ в соответствующей сфере, человеческий капитал, профессиональную деятельность.

В рамках форума также были организованы панельные дискуссии на темы "Перспективы МСБ в логистической инфраструктуре", "Перспективы транзита и соответствие международным таможенным стандартам" и "Человеческий капитал, профессиональное образование и обучение".