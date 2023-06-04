Стали известны планы ОПЕК+ на 2024 год

Страны-члены ОПЕК+ намерены продлить соглашение на 2024 год, а Саудовская Аравия планирует еще раз добровольно снизить нефтедобычу.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники.

При этом Reuters со ссылкой на источники передает, что государства организации могут с 2024 года сократить добычу при согласовании ее новых базовых уровней.