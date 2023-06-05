Пакистан может начать закупать азербайджанский сжиженный газ

Экономический координационный комитет при правительстве Пакистана (ECC) может сегодня утвердить договор о покупке сжиженного природного газа с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR, сообщил в понедельник Trend информированный источник, передает Day.Az.

С целью снижения финансового бремени покупки сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке, федеральное правительство решило закупать одну партию СПГ в месяц у государственной компании Азербайджана SOCAR в рамках межправительственного соглашения.

После получения необходимых разрешений PLL и SOCAR заключат соглашение, которое позволит закупать СПГ у SOCAR по цене ниже преобладающих спотовых цен на международном рынке.

SOCAR будет предлагать одну партию СПГ в месяц, предоставляя 45-дневное окно для соответствующей доставки. Однако PLL необходимо будет принять решение в течение 24 часов, приобретать ли груз или нет.

Отметим, что сегодня SOCAR покупает и продает СПГ в рамках весьма широкой географии, включая бассейн Средиземного моря, Азию и другие регионы. СПГ закупается у третьих сторон. Этот товар не экспортируется из Азербайджана из-за отсутствия прямого выхода к мировому океану.