В Азербайджане отменили этот таможенный сбор

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Суммы таможенных сборов".

Как сообщает во вторник Day.Az, согласно действовавшему до сих пор постановлению, в связи с оказанием электронной таможенной услуги за каждый лист всех видов таможенных деклараций, предусматривающих полное размещение товаров и транспортных средств в рамках соответствующей таможенной процедуры, взимался таможенный сбор в размере 30 манатов. Согласно изменению, эта статья "Суммы таможенных сборов" отменена.