ЕС подчеркивает важность Азербайджана в диверсификации источников энергии и транспортных маршрутов

Азербайджан играет ключевую роль в диверсификации источников энергии и транспортных маршрутов.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в заявлении, распространенном Европейским Союзом (ЕС).

В заявлении отмечается, что Азербайджан является важным партнером для ЕС.

"Мы заинтересованы в продолжении и укреплении нашего плодотворного сотрудничества, особенно в сфере энергетики, реформ, торговли и инвестиций. Связность и энергетика являются ключевыми элементами Экономического и инвестиционного плана ЕС, целью которого является привлечение значительных государственных и частных инвестиций в Азербайджан в размере до 2 миллиардов евро. Азербайджан играет ключевую роль в обеспечении связности, в развитии Среднего коридора, соединяющего Европу с Центральной Азией и за ее пределами, а также в диверсификации источников энергии и транспортных маршрутов, в частности, благодаря Южному газовому коридору. В июле 2022 года в Баку был подписан Меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в сфере энергетики", - говорится в сообщении ЕС.

Более того, согласно заявлению, переговоры по новому всеобъемлющему соглашению между ЕС и Азербайджаном продолжаются, и ЕС стремится обеспечить их скорейшее завершение.

Отметим, что как страна, стратегически расположенная на перекрестке Европы и Азии, Азербайджан стал ключевым игроком в энергетическом секторе. Обладая огромными запасами природных ресурсов, в частности природного газа и нефти, Азербайджан успешно разработал и реализовал проекты, способствующие энергетической безопасности и реализации усилий европейских стран по диверсификации.

Одним из примечательных проектов является Южный газовый коридор, крупная инфраструктурная инициатива, направленная на транспортировку каспийского газа в Европу. В основе этого коридора лежит флагманский проект Трансадриатического трубопровода, который соединяет азербайджанское газовое месторождение "Шах Дениз" с Италией через Грецию и Албанию. Этот трубопровод диверсифицирует источники энергии в Европе, предоставляя новый маршрут поставок.

Кроме того, Азербайджан активно участвует в расширении транспортных связей в регионе. Страна вложила средства в модернизацию и расширение своей транспортной инфраструктуры, включая автомобильные дороги, железные дороги и порты. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, например, соединяет Азербайджан с Грузией и Турцией, создавая жизненно важную связь для перевозки товаров и людей между Европой и Азией. Эта железная дорога значительно расширила торговые возможности для стран вдоль ее маршрута, укрепив региональную интеграцию и способствуя экономическому росту.