Официальный курс маната к мировым валютам на сегодняшний день

Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 9 июня 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8323 маната соответственно, сообщает в пятницу Day.Az.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на пятницу: