Азербайджан, Турция и Казахстан трансформируются из региональных центров в мировые - эксперт
Азербайджан, Турция и Казахстан благодаря проведению международных форумов трансформируются из региональных центров в мировые.
Как сказал Trend в субботу эксперт-экономист Эмин Гарибли, международные форумы играют немаловажную роль в развитии сегодня мирового сообщества, мировой экономики и самих регионов, передает Day.Az.
"Проведение мероприятий международного масштаба обусловливает трансформацию стран из региональных центров в мировые. Я думаю, что на данный момент Астанинский международный форум сыграет немаловажную роль в развитии многих отраслей в регионе", - сказал он.
Гарибли подчеркнул, что из-за сложной ситуации в мире, в частности военных действий в Украине, ситуация в областях транспорта и энергетики значительно меняется, и решение проблем в данных сферах может быть найдено в рамках регулярных международных встреч.
"Позиции тюркских стран усиливаются и данные международные платформы будут способствовать дальнейшему сближению Азербайджана, Турции и Казахстана, а также решению вопросов в различных областях", - сказал эксперт.
Он отметил, что немаловажное значение имеет промышленное, экономическое сотрудничество этих трех стран, и на данный момент благодаря проведению международных форумов появляются новые возможности, которые приведут к промышленному кооперированию и большей интеграции в мировую экономику.
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