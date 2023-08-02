Цены на газ в Болгарии вновь снизились

Объем азербайджанского природного газа, поставляемого через болгаро-греческий интерконнектор (IGB), удовлетворяет около 74,66% болгарского спроса и создает основу для формирования разумных цен на "голубое топливо" в этой стране.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на болгарские СМИ.

На днях Болгарская комиссия по регулированию энергетики и водных ресурсов (EWRC) утвердила цену на природный газ на август на уровне 59,67 лева (33,49 доллара США) за 1 мегаватт-час. Это на 1,4% меньше, чем стоимость "голубого топлива" на июль.

Было отмечено, что "Булгаргаз", дочерняя компания болгарского энергетического холдинга, будет продавать природный газ по этой цене конечным поставщикам и лицам, получившим лицензию на производство и передачу тепловой энергии.