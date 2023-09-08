Нефтяные котировки растут после слабого старта утром

Мировые цены на нефть в пятницу днем перешли к росту после утреннего снижения, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,88%, до 90,7 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,85%, до 87,6 доллара. Утром нефть дешевела на 0,7-0,8%.

Стоимость нефти в пятницу продолжает расти, несмотря на утреннее снижение. С начала недели Brent подорожал на 2,4%, WTI - на 2%. В случае сохранения такой динамики, это будет вторая подряд неделя роста для цен на данное сырье.

Аналитики в то же время предупреждают, что в ближайшее время перспектива цен на нефть будет неопределенной, поскольку инвесторы будут оценивать решения мировых центробанков. Так, на следующей неделе пройдет заседание Европейского центробанка, еще через неделю - Федрезерва США, Банка Англии и Банка Японии.

"Ралли нефти заслуживает всех похвал, но его ожидают интересные времена. Варианты того, как следующие две недели с решениями центробанков повлияют на прогресс, будут держать нефть в напряжении", - сказал агентству Блумберг аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Джон Эванс (John Evans).