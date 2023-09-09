Азербайджанская нефть дорожает и приближается к важной психологической отметке

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 8 сентября повысилась на 0,63 доллара США и составила 97,06 доллара за баррель, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,65 доллара - до 96,16 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,51 доллара, составив 78,24 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 8 сентября увеличилась на 0,5 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 92,4 доллара за баррель.