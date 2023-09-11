В Азербайджане определяются формы недобросовестной конкуренции.

Как сообщает в понедельник Day.Az, сегодня в Милли Меджлис (парламент) был представлен проект Кодекса о конкуренции.

Согласно проекту, формами недобросовестной конкуренции являются: агрессивное поведение по отношению к клиентам; дискредитация конкурирующего хозяйствующего субъекта; подражание хозяйственной деятельности конкурента; введение в заблуждение и обман клиентов; незаконное завладение, использование или распространение коммерческой тайны; иные действия, повлекшие недобросовестную конкуренцию, предусмотренные статьей 25 настоящего Кодекса.

Отметим, что по законодательной инициативе Президента Азербайджана в Милли Меджлис поступил проект Кодекса о конкуренции. Проект Кодекса состоит из 12 глав и 84 статей.