Нефтяные цены отыгрывают вчерашние потери

Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются, в то время как рынки ждут публикации ежемесячного отчета ОПЕК о нефтяном рынке, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,36%, до 90,97 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,44%, до 87,67 доллара.

Позднее во вторник будет опубликован ежемесячный доклад ОПЕК, в котором организация даст оценку нефтяному рынку и обновит свои прогнозы. В документе могут содержаться важные для рынка сигналы по предложению и спросу, что может отразиться на нефтяных котировках.

Поддерживает рост стоимости нефти также увеличение фондовых рынков США, которые в понедельник закрылись в плюсе. Склонность трейдеров к риску традиционно служит поддерживающим фактором для стоимости нефти.

"Пока что импульс роста (для нефтяных цен - ред.) исчерпан. Нефть нуждается в новых сигналах, чтобы выбрать направление. Возможно, мы увидим, как нефть Brent удерживается на уровне около 90 долларов (за баррель - ред.)", - цитирует агентство Блумберг мнение основателя Vanda Insights в Сингапуре Вананды Хари (Vandana Hari).

В среду выйдет еженедельная статистика США о коммерческих запасах в стране. Аналитики полагают, что показатель за неделю по 8 сентября опустился на 2 миллиона баррелей после снижения на 6,3 миллиона баррелей неделей ранее.