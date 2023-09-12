В январе-июне текущего года денежные переводы в Азербайджан сократились на 45 процентов и составили 891 миллион долларов.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщил директор Департамента статистики Центрального банка Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

По его словам, 68 процентов денежных переводов в страну поступило из России.

Что касается денежных переводов из Азербайджана, Насиров отметил, что первое место по данному показателю заняла Турция (64,6 миллиона долларов США), на втором месте оказалась Россия (38,5 миллиона долларов США). В целом, объем денежных переводов из страны составил 254,5 миллиона долларов США.

Новость обновляется