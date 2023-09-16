Fitch подтверждает позитивный прогноз на экономику Азербайджана

Международное рейтинговое агентство "Fitch Ratings" подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджана в иностранной валюте на уровне "BB+" с позитивным прогнозом, сообщает в субботу Day.Az.

Согласно данным агентства, рейтинг "BB+" поддерживается очень сильным внешним балансом Азербайджана, низким государственным долгом и высокой финансовой гибкостью благодаря крупным активам суверенного фонда.

Агентство прогнозирует, что чистая позиция суверенных активов Азербайджана увеличится на 14 п.п. до 63 процентов ВВП в 2023 году и до 72 процентов к 2025 году, что является самым высоким показателем среди сопоставимых групп стран.

Отмечается, что несмотря на падение цен на нефть, в 2024-2025 годах в Азербайджане ожидается двузначный профицит. Кроме того, в 2023 году валютные активы достигнут 68 миллиардов долларов США, 82 процента из этой суммы придутся на долю SOFAZ.

Агентство прогнозирует рост ВВП на уровне 1,8 процента в 2023 году, а в 2024-2025 годах рост составит в среднем 2,3 процента из-за роста нефтяной экономики.

Fitch также ожидает дальнейший рост добычи природного газа с потенциальными перспективами на увеличение объемов экспорта в Европу при заключении соответствующих контрактов.