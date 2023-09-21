Госдолг США впервые превысил $33 трлн

Государственный финансовый долг США впервые превысил рекордные $33 трлн, о чем сообщили в министерстве финансов Соединенных Штатов. Законодательно установленный потолок в $31 трлн Белый дом преодолел еще в январе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, президент США Джо Байден подписал летом одобренный ранее конгрессом законопроект о повышении уровня государственного долга.

Теперь новый лимит будет достигнут только в 2025 году.