https://news.day.az/economy/1599419.html Госдолг США впервые превысил $33 трлн - ВИДЕО
Госдолг США впервые превысил $33 трлн - ВИДЕО
Государственный финансовый долг США впервые превысил рекордные $33 трлн, о чем сообщили в министерстве финансов Соединенных Штатов. Законодательно установленный потолок в $31 трлн Белый дом преодолел еще в январе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, президент США Джо Байден подписал летом одобренный ранее конгрессом законопроект о повышении уровня государственного долга.
Теперь новый лимит будет достигнут только в 2025 году.
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