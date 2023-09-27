Пекин и Брюссель никак не найдут точки соприкосновения по экономическим вопросам

Пекин озабочен решением ЕС провести антисубсидарное расследование в отношении китайских электромобилей, это является актом торгового протекционизма, заявил во вторник министр коммерции КНР Ван Вэньтао на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Ван Вэньтао сделал акцент на выражении серьезной озабоченности и острого недовольства началом антисубсидарного расследования ЕС в отношении китайских электромобилей", - говорится в сообщении ведомства по итогам переговоров в Пекине.

Ван Вэньтао подчеркнул, что быстрое развитие электромобилей в Китае основано на инновациях в области исследований и разработок, свободной конкуренции и полноценной промышленной системе.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия начинает антисубсидийное расследование в отношении электромобилей из Китая, которые "деформируют" европейский рынок из-за низкой стоимости, обусловленной крупными правительственными субсидиями.

Вице-президент ЕК Валдис Домбровскис заявил газете Financial Times, что компании, экспортирующие китайские автомобили в ЕС, будут привлечены к расследованию того, получает ли эта индустрия "несправедливые субсидии от государства". Он добавил, что существуют неопровержимые доказательства, чтобы оправдать расследование импорта из Китая транспортных средств с аккумуляторным питанием.

"Намерение ЕС провести антисубсидарное расследование является актом торгового протекционизма, это повлияет на "зеленое" сотрудничество Китая и Евросоюза, а также на стабильность глобальных производственных и логистических цепочек в автомобильной промышленности", - указал китайский министр.

Он выразил надежду, что ЕС будет вести диалог и консультации с Китаем, строго соблюдать соответствующие правила ВТО, чтобы должным образом урегулировать торговые разногласия.

Около одной пятой всех электромобилей, продаваемых в Европе, производятся в Китае. Популярны они даже в странах с традиционно высоко развитой автомобильной промышленностью. Так, согласно отчету Центра стратегических и международных исследований, опубликованному в этом месяце, в первой половине этого года на автомобили китайского производства пришлось 11,2% электромобилей, проданных в Германии.

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