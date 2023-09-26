ЕС обеспокоен политизацией экономики Поднебесной

Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что европейские компании тревожит политизация деловой среды в КНР.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает близкий к институтам ЕС портал EURACTIV.

"Европейские компании обеспокоены направлением, в котором движется Китай", - сказал Домбровскис, выступая в университете Цинхуа в Пекине.

Он отметил привлекательность Китая для европейских инвестиций, пояснив, что "и ЕС, и Китай получили огромную выгоду от своей открытости миру".

По его словам, теперь многие компании не уверены в том, какие позиции они занимают в Китае "из-за "более политизированной деловой среды". Нынешняя политика властей КНР "привела к меньшей прозрачности, неравному доступу к государственным рынкам, дискриминации в стандартах и требованиях безопасности, а также в требованиях в отношении локализации и передачи данных", добавил чиновник.

Домбровскис сослался на недавно принятые в Китае законы о национальной безопасности. "Новый закон о международных отношениях и новая редакция закона о борьбе со шпионажем вызывают большую обеспокоенность нашего бизнес-сообщества", - подчеркнул он, указав на то, что "их двусмысленность оставляет слишком много места для интерпретации".

Ранее глава МИД Поднебесной Ван И отметил, что Китай и ЕС должны отказаться от политики протекционизма.