Китай и ЕС должны отказаться от политики протекционизма

Китай и Европейский Союз должны продолжать сохранять "открытую позицию" и "отвергать протекционизм", заявил министр иностранных дел КНР Ван И, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, Китай последовательно поддерживает стратегическую независимость ЕС и европейскую интеграцию, и обе стороны должны сохранять "открытое отношение, твердо поддерживать свободную торговлю, отвергать протекционизм и добиваться положительных результатов сотрудничества Китая и ЕС". .

"Сотрудничество Китая и ЕС перевешивает разногласия, и обе стороны являются партнерами, а не соперниками", - отметил китайский дипломат на встрече с его мальтийским коллегой Яном Боргом, на которой Китай и Мальта договорились работать вместе над продвижением сотрудничества между Китаем и Европейским союзом. Китай надеется, что Мальта продолжит играть положительную роль в развитии отношений Китая и ЕС, сказал Ван И.

Ранее мы писали о том, что МИД Китая подлил масло в огонь слухов про министра обороны Поднебесной.